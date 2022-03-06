Примусова паспортизація: окупанти на Луганщині змушують місцевих отримувати докумет так званої "ЛНР"

Паспорт громадянина України бойовики ЛНР знищують.
У захоплених росіянами селищах Новоайдар, Станиця-Луганська та Муратово, що на Луганщині, незаконні збройні формування почали примусову паспортизацію населення.
Окупанти вриваються у домівки місцевих жителів, змушують отримувати так званий паспорт незаконного формування "ЛНР", а потім подавати заявку на паспорт РФ.
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Паспорта громадян України бойовики знищують на очах людей.
"Для створення картинки сприйняття агресора громадянами України на фейковому російському телебаченні, окупант починає примусову паспортизацію мирного населення", - заявила Денісова.
Дії терористів супроводжуються погрозами та психологічним тиском на мирне населення.
"Своїми діями окупант продовжує порушувати положення IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Підступні методи ведення війни держави-терориста мають бути враховані кримінальним судом у Гаазі у розгляді справи про геноцид українського народу", - заявила вона.
Денісова також закликала країни-члени НАТО закрити небо над Україною.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.