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Примусова паспортизація: окупанти на Луганщині змушують місцевих отримувати докумет так званої "ЛНР"

Примусова паспортизація: окупанти на Луганщині змушують місцевих отримувати докумет так званої "ЛНР"

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Примусова паспортизація: окупанти на Луганщині змушують місцевих отримувати докумет так званої "ЛНР"

Людмила Денісова / Facebook

Паспорт громадянина України бойовики ЛНР знищують.

У захоплених росіянами селищах Новоайдар, Станиця-Луганська та Муратово, що на Луганщині, незаконні збройні формування почали примусову паспортизацію населення.

Окупанти вриваються у домівки місцевих жителів, змушують отримувати так званий паспорт незаконного формування "ЛНР", а потім подавати заявку на паспорт РФ. 

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. 

Паспорта громадян України бойовики знищують на очах людей.

"Для створення картинки сприйняття агресора громадянами України на фейковому російському телебаченні, окупант починає примусову паспортизацію мирного населення", - заявила Денісова.

Дії терористів супроводжуються погрозами та психологічним тиском на мирне населення.

"Своїми діями окупант продовжує порушувати положення IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Підступні методи ведення війни держави-терориста мають бути враховані кримінальним судом у Гаазі у розгляді справи про геноцид українського народу", - заявила вона.

Денісова також закликала країни-члени НАТО закрити небо над Україною.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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