"Примусові" норми у законопроєкті про мобілізацію: що буде з повістками та відстрочкою – нардеп

У Раді розповіли, що хочуть змінити у новому законопроєкті про мобілізацію.

У Верховній Раді хочуть змінити норми про повістки через електронну пошту та відстрочку для деяких категорій населення у законопроєкті про мобілізацію. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки може вже сьогодні закінчити попередній розгляд законопроєкту.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

"Зранку в нас була поки що нарада. Ми якраз проходилися по всім пунктам, які мають бути змінені. Точно там не має бути нічого антиконституційного", - сказав нардеп.

За словами нардепа, законопроєкт може бути ухвалений у першому читанні, а рекомендації і пропозиції мають бути прийняті до другого читання або інший варіант – повернення законопроєкту до уряду.

"Але все ж таки все це вирішує зал. В будь-якому випадку він має бути винесений в зал і там має бути прийнято рішення щодо подальшої долі цього законопроєкту. Я сподіваюсь, що сьогодні комітет вже прийме рішення з рекомендаціями і пропозиціями до цього законопроекту", - додав він.

За його словами, у Раді хочуть "збалансувати проєкт між мобілізаційними та примусовими нормами".

"Ми почистили цей законопроєкт. Наприклад, повістки через електронну пошту не мають надсилатися. Це неможливо проконтролювати, це неможливо з'ясувати, чи отримала це людина... Або питання по вилученню відстрочки для інвалідів. Тут також були питання. Ми наполягаємо, щоб людям з інвалідністю першої, другої і третьої групи видавалася відстрочка або не підлягали мобілізації", - наголосив Чернєв.

Комітет з нацбезпеки також пропонує уточнити умови відстрочки для студентів, зокрема, для інтернів.

Нагадаємо, 11 січня народні депутати будуть розглядати у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації.

Читайте також: