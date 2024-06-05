Примусовий візит до ТЦК: в МО пояснили, чому це можливо навіть після оновлення даних у "Резерв+"

Функціонал мобільного застосунку "Резерв+" поки що не дозволяє виконати всі вимоги нового мобілізаційного закону. Отже, особистого візиту до ТЦК військовозобов'язаним наразі уникнути не вдасться.

Після оновлення даних у "Резерв+" військовозобов'язану особу все одно можуть примусово відвезти до ТЦК та СП, адже поки що функціонал мобільного застосунку обмежений.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Застосунок "Резерв+" реалізує можливість оновити свої дані по нашому мобілізаційному закону. Це пошта, це телефон, це фактичне місце проживання. Щодо загального військового обліку, оновлення даних людини, оновлення її військово-облікової спеціальності і так далі, ми зараз робимо все, щоб реалізувати функціонал, щоб можна було оновити й інші дані, які є по людині в ТЦК та СП, онлайн, не роблячи фізичного візиту до ТЦК та СП", – пояснила посадовиця.

За словами заступниці міністра, доки функціонал не працює в повному обсязі, можуть виникати ситуації, коли поліцейські, які супроводжують представників ТЦК, примусово відвозять людину до Територіального центру комплектування для оновлення даних у повному обсязі.

Чорногоренко зазначила, що необхідний функціонал буде реалізовано вже цього місяця. Після цього у застосунку можна буде оновити всі інші військово-облікові дані.

"Потрібно розуміти, які є підстави для такого примусового оновлення даних. Тому треба розбиратися в кожному такому конкретному випадку. Я можу сказати лише одне, що "Резерв+" надає можливість здійснити своє зобов'язання з оновлення протягом 60 днів тільки частини даних", – зауважила посадовиця.

Вона додала, після реалізації можливості виправити або актуалізувати всі дані через "Резерв+", випадків примусових візитів до ТЦК "не буде взагалі".

За словами Катерини Чорногоренко, з 18 червня у застосунку "Резерв+" нарешті з'явиться QR-код, який буде аналогом паперового військово-облікового документа і прийматиметься усіма посадовими особами, службами, установами та відомствами України.

Нагадаємо, у ТЦК пояснили, що оновлення даних у "Резерв+" за відсутності актуальних даних про проходження ВЛК може стати підставою для примусового візиту до Територіального центру комплектування.

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