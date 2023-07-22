"Принесли міни з городу": ДСНС попереджають українців про потенційну небезпеку

Мінування територій є величезною проблемою як для наших бійців, так і для жителів України.

На щастя, деякі люди залишилися цілими й неушкодженими після контакту з цими "презентами" від окупантів. Проте такі випадки – диво.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Жінка взяла протитанкові міни з городу і поскладала їх біля хати

Пощастило вижити

Так, одна бабуся, до якої приїхали співробітники ДСНС, була в паніці. Втім, це не завадило жінці вззяти до рук протитанкові міни ПТМ-1 з городу та поскладати їх біля хати.

"Вони пластмасові зелененькі такі, тому не страшно...", – сказала вона.

Інший чоловік прибирав бур'ян з городу і натрапив на тубус. "Зелений, закручений, як баклажка...Жінка кричала не чіпай, а ми з городу взяли і перенесли...", – розповів він.

На щастя, цим людям пощастило. Річ у тім, що такі міни мають механізм самоліквідації й можуть вибухнути в будь-який момент.

"Перегляньте відео та запам'ятайте! Підходити та брати до рук підозрілі предмети смертельно небезпечно! А коли знайшли - викликайте саперів за номером "101"! Бережіть себе!", – закликають у ДСНС.

Нагадаємо, міни з Херсонщини, які прибило на узбережжя Одещини, підриватимуть на місці. Транспортування їх на полігон не є можливим.

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