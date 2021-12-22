Приніс коробку і сказав, що там бомба: у Харкові затримали чоловіка, який "замінував" метро (фото)

Чоловікові загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі.
У Харкові затримали 57-річного чоловіка, який приніс у метро коробку та сказав, що там бомба.
Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.
Інцидент стався 22 грудня о 11:35 у вестибюлі станції метро "Проспект Гагаріна". Там невідомий чоловік залишив коробку, заявивши, що в ній бомба.
На місце події викликали правоохоронців, проте вибухових речовин у коробці не виявили. Поліція затримала "мінера". Це - 57-річний житель Харкова.
Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі.
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