Приниження в Мінветеранів: ініційовано звільнення заступниці міністра

До Кабінету міністрів України направлено документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступниці з питань європейської інтеграції міністра у справах ветеранів України.

Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

Як зазначається, таке рішення стало реакцією на інформацію, оприлюднену 6 січня в соцмережах і медіа щодо неетичної поведінки стосовно колишнього співробітника міністерства Євгена Шибалова.

"Міністерство категорично засуджує поведінку, яка принижує честь і гідність ветерана війни або будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо, і жодні обставини не можуть бути виправданням. Кожен роботодавець незалежно від форми власності має створювати належні умови для реінтеграції ветерана на робочому місці", – йдеться в офіційний позиції міністерства.

Повідомляється, що керівництво Мінветеранів призначило службову перевірку з метою виявлення фактів та обставин, про які зазначено в оприлюдненій інформації.

"Окремо інформуємо, що до Кабінету міністрів України направлено документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступниці міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції", – повідомили в Мінветеранів.

Руслана Величко-Трифонюк раніше обіймала посаду першої заступниці виконавчого директора Українського ветеранського фонду та була юристом у благодійному фонді "Повернись живим".

Нині Руслана Величко-Трифонюк та директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут також входять до складу наглядової ради державної установи Український ветеранський фонд.

Нагадаємо, колишній співробітник Міністерства у справах ветеранів, ветеран, журналіст Євген Шибалов розповів про причини свого звільнення з державної служби. За його словами, основною причиною стало недотримання його права на повагу до гідності. Шибалов заявив, що за час роботи в міністерстві зіткнувся з постійними образами та приниженнями з боку керівництва.