Принижував військових: майор ЗСУ повідомив, хто повинен займатись скандальним блогером з Полтави

Скандальним блогером та фітнес-тренером з Полтави, який ображає та принижує військових, а потім знімає це на камеру, має займатися Служба безпеки України, а не полтавська поліція.

Таку думку висловив журналіст, майор ЗСУ Віктор Трегубов у Facebook.

Трегубов зауважив, що свої скандальні вівдео блогер знімає "не з любові до мистецтва", а виключно на продаж для ворожих пропагандистських ресурсів.

"Про полтавський кавалок фітнесу, що хамить військовим. Він це робить по кілька разів на день в складі організованої групи, з включеною камерою. Отже, робить це не з любові до мистецтва. Отже, хоче заробити на продажу відео, де його б'ють злі хлопці в пікселі. Хто б міг бути покупцем такого відео, здогадатися неважко. Таких контрацептивів, як цей фітнес-тренер, у нас вистачає - вся бувша партія Шарія та низка "борців проти намордників". Стрємоусови різних регіональних розливів", - зазначив журналіст.

Майор ЗСУ зауважив, що справа Заволоки має зацікавити СБУ.

"Отже, навіть якщо методи боротьби й можуть включати мануальну та ректальну догани, але хіба що по цивільному одягу. А в ідеалі хлопом має займатися не полтавська поліція, яка вже оголосила, що розшукує, а СБУ", - резюмував Трегубов.

Привселюдно принижував ветерана війни з інвалідністю

Заволока систематично ображає працівників військкомату. 26 серпня він плюнув у ветерана війни й назвав його "придурком", за рішення – піти добровольцем на війну. Усі свої ролики він публікував на власному каналі. Зокрема, відео, де він ображає співробітників військкомату, тренер публікував 2 і 17 липня та 26 серпня.

Повідомляється, що найнахабніший вчинок стався на днях, коли Заволока зі своїм товаришем кепкували із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока сказав військовому "Ти придурок, сам попався на крючок". У кінці відео блогер плює у військового та відходить.

Поліція Полтавщини вже відкрила кримінальне провадження

У поліції повідомили, що знайшли відео скандального блогера під час моніторингу соцмереж та встановили його особу. Ним виявився фітнес-тренер Роман Заволока, 1996 року народження, який проживає у Полтаві.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Наразі вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру. Тривають слідчі дії.

Звинуватив українських захисників у вбивстві окупантів: у Полтаві затримала хлопця за приниження ЗСУ

Нагадаємо, в одній з військових частин Житомира трапився скандал. Молодший лейтенант побив солдата, а потім записав відеозвернення з вибаченнями.

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