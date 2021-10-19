Приносить ножі і газовий балончик: у Полтавській області школяр тероризує весь ліцей

Діти і педагоги налякані.

У Полтаві учень п'ятого класу тримає в жаху весь ліцей. Він приносить ножі, газовий балончик, залякує дітей і погрожує вчителям.

Про це пише місцеве видання "Полтавщина".

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П'ятикласник тримає в страху весь ліцей № 6 "Лідер", в якому навчається. Він не слухає вчителів, директора школи. На уроки хлопчик приносить ножі, газовий балончик і навіть сигарети. Нещодавно травмував однокласницю, кинувши їй в голову шматок свинцю. Батьки на постійні скандали та зауваження не реагують.

Голова батьківського комітету повідомила, що батьки та учні п'ятого класу вирішили не приходити на заняття, оскільки бояться за безпеку дітей.

"Сьогодні ми вирішили, що наш клас не піде в школу, це 33 учні. Річ у тому, що ми не хочемо піддавати небезпеці наших дітей. Цього року в наш клас перевели Володимира. Чотири роки він залякував учнів молодшої школи та вчителя. Ліцей спочатку відмовив йому в навчанні в 5 класі, оскільки рівень знань – нульовий. Але мама пішла зі скаргами в управління освіти й там вирішили, що ліцей зобов'язаний перевести його в 5 клас", - розповіла жінка.

"Він залякує, б'є інших учнів, краде їхні речі. Авторитетів у школі у нього немає. Він погрожує вчительці : "Я знаю, де ти живеш, ходи та озирайся", - додали в батьківському комітеті.

Батьки відзначають, що ювенальна поліція в курсі ситуації, бо патруль неодноразово приїжджав на місце. Але правоохоронці нічим допомогти не можуть.

Якщо нам не допоможуть в управлінні, ми будемо писати листа до міністерства, зазначили в батьківському комітеті.

Нагадаємо, в Сумській області учня другого класу зацькували, бо він один не мав друкованих зошитів. Найцікавіше те, що друковані матеріали не обов'язкові.

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