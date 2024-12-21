"Пріоритет номер один на сьогоднішній день – це війна": Жорін про мобілізацію суспільства

Українцям важливо не забувати про війну в країні.

Мобілізація українського суспільства – це про правильно розставлені пріоритети.

Таку думку висловив підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у Telegram.

За його словами, велика кількість цивільних сьогодні сильно віддалились від війни, і їхні пріоритети лежать зовсім в іншій площині.

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"4% українців, які задонатили тисячу на ЗСУ та збір на майже півмільйона на столичну кавʼярню, тому підтвердження", – йдеться в повідомленні.

Він додав,що заклади та бізнес мають працювати. Але в умовах, коли фронт наближається щодня, коли країна збирає на лікування та повернення в стрій поранених бійців – весь ресурс потрібно направляти саме на війну.

"Бо там, куди доходить лінія бойового зіткнення - запевняю вас, не працюють вже жодні кавʼярні", – підсумував Жорін.

Нагадаємо, Жорін зазначив, що росіяни мають величезні військові ресурси, які необхідно знищити до того, як вони доберуться до наших партнерів. Водночас Європі вже зараз необхідно замислитись і почати підготовку до можливих масштабних випробувань для всієї західної цивілізації.

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