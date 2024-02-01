"Пріоритети не завжди збігалися": відомий журналіст про стосунки Зеленського та Залужного

Володимир Зеленський від початку повномасштабного вторгнення мав власне бачення щодо того, як українська армія має вести бойові дії, де і чим атакувати ворога та як використовувати обмежені ресурси на певних етапах у ЗСУ. І пріоритети президента не завжди збігалося з планами й стратегіями генералів.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав автор книги про Володимира Зеленського "The Showman" Саймон Шустер.

"Я думаю, це природний процес під час війни. За Конституцією, президент – Верховний головнокомандувач. Іноді він використовував це повноваження і говорив генералам, що і як робити. І це теж частина його еволюції та важливий фактор для розуміння, чому його стосунки із Залужним прийшли до того, якими вони є зараз", – зауважує журналіст.

У його праці описані конкретні рішення та битви. Шустер наголосив, що не дає оцінку, хто правий, хто не правий.

"Це вже точно не моє місце і не моє завдання. Думаю, історики та військові аналітики вивчатимуть, як ухвалювали те чи інше рішення, що було б, якби інше рішення ухвалили. Я описую рішення, яке було ухвалено, як було ухвалено і до чого це призвело. А далі – аналізуйте самі", – зазначив автор.

Раніше Залужний сказав, що має вирішальне значення для перемоги у війні.

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