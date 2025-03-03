Припинення допомоги США та "обмін" лідера України на НАТО: головне з інтерв'ю Зеленського іноземним ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський 2 березня поспілкувався з представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Великої Британії. Зокрема, йшлося про комунікацію з адміністрацією Трампа, вибори в Україні та небезпеку припинення вогню без гарантій безпеки.

Головні заяви Зеленського в інтерв'ю журналістам – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Вибори в Україні

Напередодні кілька американських республіканців, включаючи сенатора Ліндсі Грема та спікера Майка Джонсона, запропонували Зеленському піти у відставку після п’ятничної бурхливої ​​бесіди в Овальному кабінеті з Дональдом Трампом. Натомість Зеленський відповідає, що піде у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО.

"Мене можна обміняти на НАТО. Я сказав, що обмінююсь на членство в НАТО, значить, я свою місію виконав", – каже президент України.

При цьому лідер додав: "Змінити мене буде нелегко, тому що недостатньо просто провести вибори. Потрібно було б не допустити мене до участі. І це буде трохи складніше. Бо треба ще домовлятися зі мною".

Коментуючи заяву колись палкого прихильника підтримки України Ліндсі Грема, який заявив, що Зеленському ймовірно "потрібно піти у відставку", президент жартома відповів, що вважає сенатора "хорошим хлопцем", але він не є громадянином України.

"Але я можу надати йому громадянство України, і тоді як громадянин України, його голос буде почутий. Президента України не обирають вдома у Ліндсі Грема, а в Україні", – жартома сказав Зеленський.

Партнерство України та США

Український лідер заявив, що українсько-американське партнерство залишається стабільним. Зеленський наголосив, що Київ цінує допомогу партнерів і що підтримка України не залежить від окремих політичних моментів.

"Підтримка буде продовжуватися, тому що неуспіх України – це не просто виграш Путіна, а неуспіх Європи та США. Всі ми зацікавлені в тому, щоб не допустити його перемоги", – зазначив Зеленський.

Також президент України відзначив, що ми готові до різних сценаріїв у випадку відсутності допомоги США.

"Передусім ми і так реалісти. І ми точно не депресивні реалісти. Тому що ми адекватні, бо, якщо ви втрачаєте адекватність, ви втратите все і на полі бою, і не на полі бою, і інституційно, і фінансово, і економічно. Я хочу, щоб ми на допомогу США подивилася трішки під іншим кутом. Недопомога США – це зміна всього, всієї структури безпеки у світі, сьогодні це допомога всій Європі, бо ми захищаємо всю Європу, тобто питання ширше", – додав український лідер.

При цьому Зеленський акцентував, що не хоче готувати Росію до тих чи інших деталей.

"Ми дуже непогано підготовлені до різного характеру викликів. Ми не знаємо, звідки можуть прийти удари і чи прийдуть вони, але ми три роки у війні, ми вже дорослі, щоб розуміти, що життя і світ – вони непередбачувані. Нам треба бути або зрозумілішими, або швидшими", – резюмував глава української держави.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що припинення військової допомоги від США означатиме допомогу Путіну в його агресивній війні.

За його словами, військова допомога від Сполучених Штатів зараз продовжує надходити у вигляді зброї.

"Ми, безумовно, розуміємо, що допомога, яку ми зараз отримуємо, це та допомога, яка колись була ухвалена Конгресом США. Нову допомогу в Конгресі поки що ніхто не розглядав", – зауважив український президент.

Водночас Зеленський наголосив, що нікому не вигідно, щоб ця допомога зупинилася.

“Ми розраховуємо на допомогу США. Я вважаю, що припинення такої допомоги буде допомогою Путіну. Вважаю, що США - представники цивілізованого світу, лідери цього світу, і думаю, що вони точно не будуть допомагати Путіну”, – підсумував він.

Чи готова Україна до поступок територіями

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погодиться віддавати окуповані території Росії. Глава держави визнав, що до угоди про завершення війни "ще дуже й дуже далеко".

"Жодні реальні кроки в цьому напрямку не розпочато", – сказав Зеленський

Зеленський відкинув припущення, що він міг би підписати мирну угоду про віддачу окупованих Росією територій, заявивши, що це буде "силове відокремлення наших земель" і "примус", що загрожує подальшими військовими діями в майбутньому.

"Я думаю, що ці країни… підтримують нас або, можливо, хочуть бути посередниками у цій війні, що вони розуміють, що якщо війна завершиться несправедливим шляхом, то буде питанням часу, коли люди спробують домогтися справедливості", – сказав він.

Зеленський запевнив, що Україна ніколи не визнає окуповані території офіційно територією Росії.

"Для нас це будуть тимчасові окупації. Наші території та наші цінності не продаються. Наші свободи не продаються. Ми платимо високу ціну за те, що Росія прийшла до нас війною ", – наголосив Зеленський.

Він запевнив, що "шансів, що Україна своєю волею щось віддасть, немає".

"Шансів, що ми юридично визнаємо (окупацією – ред.) немає. Є закон. Всі розуміють, що Україна не визнає окуповані території російськими. Ми повинні базуватися на розумінні міжнародного права. Час прийде, і Україні повернеться українське. Ми не хочемо нічого, що нам не належить, але коли ти щось окупуєш або коли порушиш закон, тобі все повернеться. Отже, тут нема про що говорити", – заявив Зеленський.

Він додав, що примус до мирної угоди з територіальними поступками Росії містить ризик відновлення бойових дій через певний час.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Великої Британії.

"Це тоді буде не мирна угода, це силове розділення землі", – наголосив він.

При цьому український президент додав, що, на його думку, така ситуація призведе до відновлення бойових дій.

"Я думаю, що ті країни, які сьогодні навколо цієї війни – і ті, що підтримують нас, і ті, що хочуть виступати посередниками - вони розуміють, що якщо закінчити війну несправедливо, то буде питання часу, коли люди будуть повертати цю справедливість", – зазначив Зеленський.

Що допомагає лідеру триматися після сварки у Білому домі

Президент Володимир Зеленський відмовився розповісти, що сталося після того, як у п’ятницю в Овальному кабінеті вимкнули камери і попросили журналістів вийти, а також перед тим, як він раптово покинув Білий дім, не пообідавши та не підписавши угоду про корисні копалини.

Зеленський відповів, що краще "залишити це в історії". Натомість він відповів, що допомагає триматися після такої зустрічі в Білому домі.

"Не маю права (здаватися – ред.). По-друге, дивіться – яка підтримка. Якщо ми не будемо триматися і будемо неадекватними, ми ж підведемо всю Україну, всіх партнерів і людей, які весь цей час Україну підтримують. Нас підтримує світ. Ми не маємо права", – зазначив він.

Що ж до комунікації між Україною та адміністрацією Трампа, то зараз вона є. Втім про рівень державний голів наразі не йдеться.

"Комунікація є. Не на моєму рівні", – лаконічно висловився лідер.

За яких умов Зеленський відвідає Білий дім

Президент Володимир Зеленський не сказав, чи вважає він, що потрапив у "засідку", коли його лаяли президент США та віцепрезидент Дж. Д. Венс, і наполягав, що він знову говоритиме з Трампом, якщо його "запросять вирішити справжні проблеми".

Однак, коли його запитали, чи він повернеться до Білого дому, щоб "знову спробувати" отримати чітку підтримку США в переговорах про припинення трирічної війни з Росією, Зеленський різко сказав, що під час свого останнього візиту "приїхав не для спроби".

"Я їхав у потязі 12 годин, потім 11 годин летів, тому що мене запросив президент Сполучених Штатів. США є одним із наших головних партнерів, і для мене вияв поваги бути в Білому домі, коли мене запрошує президент США", – каже Зеленський.

Він запевнив, що українська сторона завжди намагається бути "максимально політично коректною".

"Я – президент України, і вважаю, що наша країна – не краща за інші, але точно не гірша. Ми достойні рівного діалогу. Тому якщо президент США запросить мене з конструктивним діалогом.. Я представляю країну, яка дуже сильно залежить від підтримки. Тому авжеж. Якщо мене запросять для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних запитань і реальних рішучих дій – я буду. Через повагу до американського народу, до президента, до двох партій, до США вцілому", – сказав Зеленський.

За словами президента, після зустрічі на рівні очільників держав з Білим домом не спілкувався, але сказав, що угода про спільну розробку корисних копалин зараз готова до підписання.

Гарантії безпеки для України

Як підкреслив Зеленський, найсильніші гарантії безпеки — це сильна українська армія, яка має достатньо чисельний склад, щоб зупиняти агресію Росії.

"В тому чи іншому вигляді, йдеться про армію на полі бою, так і в небі, що стосується мобільних вогневих груп, так само і на морі. Ми говоримо про повноцінну сильну українську армію", – додав український лідер.

"І щодо гарантій безпеки – питання: як цю армію забезпечити і тренуванням, і фінансуванням", – резюмував український президент.

Щобільше, Зеленський сказав, що буде у разі припинення вогню у війні Росії проти України без гарантій безпеки для Києва, ворог обов’язково зірве цю домовленість. Від цього не виграють ні Україна, ні США – тільки РФ.

Глава держави описав розвиток подій уразі припинення вогню без гарантій безпеки для України.

"Якщо всі скажуть: "ceasefire", змусять, наприклад, Україну без серйозних гарантій безпеки сказати "ceasefire", уявіть собі, що через тиждень рускіє вб’ють нас, а наші будуть стріляти в їх бік. Абсолютно зрозуміло. І що це буде? Рускіє скажуть, як завжди, як було тоді ще, 10 років тому: "Це українці зірвали". Ми будемо показувати докази, що це вони. Хто від цього переможе? Рускіє. Ну точно не ми, точно не Сполучені Штати, точно не президент Сполучених Штатів і не європейські колеги", – розповів Зеленський.

Він також пояснив свою думку.

"Тому що вся ідея, що як тільки буде ceasefire, це буде закінчення війни – її недостатньо. І я це говорю як людина з практикою цієї війни, з практикою розмов і домовленостей з Путіним у Франції в Нормандському форматі", – сказав президент.

Угода про корисні копалини

Український головнокомандувач стверджує, що наша держава готова підписати угоду з США про корисні копалини, якщо будуть готові обидві сторони, та буде почута українська позиція.

"Є останній варіант (угоди – ред.), він готовий. Його можуть підписати міністри… Незважаючи на те, що сталося раніше, ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана з нашого боку, ми готові підписувати. Я, чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові", – сказав Зеленський.

З його слів, потрібен час, щоб "проаналізувати якісь речі", і також важлива, щоб була почута українська позиція.

"Я просто думаю, що важливо, щоб позиція була почута сьогодні, а не під час столу перемовин, де буде Путін", – додав президент.

На якому етапі питання європейських миротворців в Україні

Зеленський повідомив, що обговорення ідеї розгортання європейського миротворчого контингенту в Україні триває.

"Франція ініціювала контингент. Британія сказала – ми готові підтримати. Дві армії, які готові говорити зі мною. У нас є розуміння, де і скільки потрібно контингенту тих чи інших країн. У нас є серйозні кроки вперед у цьому напрямку. Я вважаю, що найближчими тижнями у нас все це буде на папері", – зазначив він.

Нагадаємо, дискусії про відправлення військ до України поновилися в листопаді 2024 року, після перемоги на виборах президента США Дональда Трампа.

Зеленський повідомив, що для забезпечення миру в Україні необхідно 100 тисяч миротворців і що за його дорученням військові розробили карту, яка показує реальну потребу в іноземних військах для забезпечення миру в країні.

Чи потрібні РФ землі України

Росії не потрібні землі, перекоанний український лідер, їй важлива присутність "руского міра" на всіх територіях, де був Радянський Союз.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Великої Британії.

"Путіну не потрібна сильна Україна, натомість йому треба така республіка як Білорусь. Юридично – це незалежна країна, це номінально, а фактично – це частина Росії, де Росія має тотальний контроль усього", – додав Зеленський.

Раніше йшлося про те, що частина радників президента США Дональда Трампа пропонує включити в майбутню мирну угоду щодо України пункт про відставку Володимира Зеленського.

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