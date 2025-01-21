Припинення допомоги США: в РНБО повідомили, чи стосується указ Трампа підтримки України

Підписаний президентом США Трампом указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Це все про інші речі", - зазначив він.

В чому проблема

Як зауважив нардеп Ярослав Железняк, у Мережі та ЗМІ активно шириться інформація про "замороження Трампом зовнішньої допомоги від США", мовляв, "що ж це буде?"

"Коротко: нас це не стосується. Допомогу Конгресу ми вибрали (там тільки частина від президента залишається, але це не має стосунку до указу). Нову допомогу не проголосував Конгрес. Все. Не розводьте зраду там, де її немає", - резюмував нардеп.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики. Варто зазначити, що Україна є одним із найбільших отримувачів американської допомоги.

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