Зупинка транзиту газу з РФ: які наслідки для Європи та чи здорожчає блакитне паливо для українців

Припинення транзиту російського газу українською територією має наслідки як для українців, так і для європейців

Історичною подією початку нового року для України стало припинення транзиту російського газу.

Як повідомило Міністерство енергетики, таке рішення ухвалили в інтересах національної безпеки.

На тлі цієї події прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо кілька разів погрожував Україні та уже вигадав як "віддячити" Києву за рішення відмовитися від транзиту.

Детальніше – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Україна зупинила транзит російського газу

З 1 січня українська газотранспортна система повністю перейшла на режим без транзиту російського газу.

Інфраструктуру завчасно підготували, що гарантує надійне газопостачання українських споживачів без залежності від транзиту російського ресурсу.

Таке рішення ухвалили в інтересах національної безпеки, повідомили у Міністерстві енергетики України.

Відновлення транзиту можливе, але не російського газу (наприклад, азербайджанського) на запит Єврокомісії. Адже за Угодою про асоціацію з ЄС і Договором до Енергетичної хартії, Україна зобов'язана транзитувати російську трубопровідну нафту й газ до Європи. Їхні найбільші споживачі в ЄС – це Угорщина та Словаччина.

Президент України Володимир Зеленський, заявив, що втрата Російською Федерацією можливості здійснювати транзит газу до Європи через Україну стала однією з найбільших поразок Москви.

Своєю чергою Євросоюз був готовий до припинення транзиту російського газу через Україну, про це повідомляє Суспільне.

Також читайте Туреччина виступає за негайне припинення вогню в Україні – МЗС країни

У коментарі для видання Єврокомісія зазначила, що у координації з державами-членами, вона вже понад рік працює над підготовкою до сценарію без транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року, а також над забезпеченням альтернативних поставок для країн-членів, які постраждають від цього.

Погрози Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своєму відеозверненні пригрозив Україні через зупинку транзиту російського газу.

За його словами, це "матиме драматичні наслідки для всіх нас в Європейському Союзі, але не для Російської Федерації".

Зокрема, він заявляв питання про припинення постачання резервної електроенергії до України, якщо Київ зупинить транзит російського газу до Європи.

За словами Фіцо, припинення транзиту російського газу через Україну є не просто політичним жестом, а надзвичайно "дорогим жестом", за який буцімто заплатить весь Європейський Союз (ЄС), включаючи Словаччину.

Згодом він повідомив, що його партія Smer-SD підтримає зменшення допомоги біженцям з України. Як зазначив політик, це буде відповідь на рішення Києва припинити транзит російського газу через свою територію.

Фіцо уточнив, що уряд Словаччини буде обговорювати запровадження "адекватних заходів" у відповідь на припинення постачання газу.

"Президент України Володимир Зеленський почав саботувати державні фінанси Словацької Республіки та завдавати шкоди фінансовим інтересам усього ЄС. Словаччина має показати, що вона є суверенною країною", – сказав словацький прем'єр.

Реакція на погрози

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар заявив, що Роберт Фіцо не має юридичних можливостей для перекриття постачання електроенергії до України

Він заявив, що останні заяви Фіцо щодо припинення постачання електроенергії до України можна віднести до медійно-психологічної атаки на Україну.

Проте, від Фіцо можна очікувати, що він віддасть таємні накази фізично пошкодити кабелі, через які постачається електроенергія зі Словаччини до України.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що припинення Рішення уряду Словаччини зупинити постачання електроенергії до України буде грубим порушенням європейських регуляцій.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що погрози Фіцо є неприйнятними.

Він додав, що припинення транзиту російського газу через Україну не вплине на енергетичну безпеку країн Євросоюзу.

Українські газопроводи під прицілом РФ

Видання Bloomberg повідомляє, що українські газопроводи, одні з найбільших у світі, можуть стати мішенню для ракетних атак РФ.

Українська газопровідна мережа має протяжність 38,6 тис. км. Вважається, що за останні три роки вона не була атакована через транзит російського газу.

"Якщо це припиниться, система може стати мішенню для ракетних ударів, як це були газові сховища та джерела живлення. Це також створить технічні проблеми, які ускладнять опалення будинків по всій Україні взимку", – йдеться в повідомленні.

Ціни на газ у січні

Як повідомили українські постачальники для населення вартість блакитного пального не зміниться до завершення опалювального сезону 2025 року.

"Для більшості побутових споживачів (населення) вартість природного газу не зміниться щонайменше до кінця квітня 2025 року", – йдеться в повідомленні.

Клієнти "Нафтогазу України", який обслуговує 98%, або понад 12 мільйонів домогосподарств, у межах річної фіксованої ціни, як і раніше, за кубометр газу платитимуть 7,96 гривень.

Також читайте Росія змінила тактику ударів по енергосистемі України – Галущенко розкрив подробиці

Як пояснило видання "ГазПравда", річні цінові пропозиції решти постачальників не зміняться. А місячні цінники коливаються майже щомісяця, залежно від ринкових тенденцій.

Зазначається, що для понад 98% побутових споживачів газу й надалі діє річна ціна від "Нафтогазу" – 7,96 гривні за кубометр.

Транспортування газу здорожчало

Тариф за транспортування газу зріс учетверо, зокрема з 124,16 гривні за 1000 кубічних метрів споживачі тепер платитимуть 501,97 гривні. Таке рішення у НКРЕКП пояснюють припиненням транзиту російського газу через українську ГТС.

"2024 року 85% доходу – це транспортування газу походженням з Російської Федерації. Тобто 15% – це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка України потребує зважених рішень", – сказав гендиректор "Оператора ГТС України" Дмитро Липпа.

Ціни на газ у Європі помітно зросли

Як повідомляє Bloomberg у перший торговий день 2025 року ціни на газ у Європі помітно зросли, оскільки регіон готується до морозів після припинення транзиту російського газу Україною.

За даними видання, орієнтовна ціна постачання газу у лютому в Нідерландах спочатку подорожчав на 4,3%, але станом на 11:20 ранку його вартість стабілізувалася на рівні 49,10 євро за мегават-годину, що на 0,4% більше, ніж попереднього дня.

Морози збільшують попит на опалення. Якщо нині Європа має запаси блакитного палива, то поповнення його у сховищах до наступної зими може стати складним випробуванням. Літні ціни на газ 2025 року вже перевищують очікувані зимові ціни 2025-2026 років, що ускладнює закупівлю запасів.

Після закриття транзиту Україною єдиним маршрутом для російського газу залишається газопровід через Туреччину, яким паливо постачається до Угорщини. Більшість країн Центральної Європи вже перейшли на альтернативні джерела енергії.

Для країн Центральної та Східної Європи, які не мають виходу до моря, імпорт СПГ через Німеччину, Польщу або Грецію є дорогим. У Словаччині підрахували, що додаткові витрати на транспортування із заходу становитимуть 177 мільйонів євро.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.