Припинення українськими воїнами зла, яке принесли російські окупанти, не є гріхом – митрополит Епіфаній

Немає більшої любові, ніж душу віддати за друзів своїх, зазначив предстоятель Православної церкви України.

Припинення українськими воїнами зла, яке принесли російські окупанти, не є гріхом.

Про це заявив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв`ю "Суспільному".

"Не є гріхом те, що наші воїни припиняють зло. Немає більшої любові, ніж душу віддати за друзів своїх", - сказав він.

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Митрополит Епіфаній наголосив, що "ті, хто називають себе християнами, наші сусіди, принесли горе і смерть".

"Бути християнином і чинити такі речі – неприпустимо. Зараз йде не просто війна між державами, зараз триває боротьба добра і зла, смерті і життя", - додав він.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта з його дружиною. Так, загарбник розповів, що російські війська у Великдень планують ще більше обстрілювати українських захисників та мирне населення. Ба більше, ворог пише на снарядах "Христос Воскрес!".

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