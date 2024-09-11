Припинення війни РФ: Україна звернулася до Індії із важливою заявою - Bloomberg

Посол України хоче, щоб Індія використовувала свої зв’язки із РФ для припинення війни.

Україна вважає, що Індія повинна відігравати більш активну роль у припиненні війни Росії в Україні.

Про це заявив заявив посол України в Нью-Делі Олександр Поліщук у вівторок, 9 вересня, пише Bloomberg.

Посол України хоче, щоб Індія повинна стати посередником у переговорах між РФ та Україною і використовувати свої зв’язки із країною-терористкою. За його словами, Україна запропонувала Індії провести мирний саміт до листопада 2024 року з метою припинення конфлікту, але "поки неясно, чи погодиться Нью-Делі".

"Якщо Індія прагне отримати постійне місце в Раді Безпеки ООН, щоб служити власним інтересам, вона встановлює планку занадто низько", - вважає Поліщук.

На його думку, Індія не повинна задовольнятися тим, що грає "листоношу, який передає повідомлення між Україною та Росією, а відіграє більш надійну роль".

"Індія залежить від Росії щодо військової зброї та дешевої нафти і утримується від засудження Володимира Путіна за його вторгнення в Україну два роки тому. Прем’єр-міністр Нарендра Моді , який відвідав Київ у серпні вперше після початку конфлікту, постійно виступає за дипломатію та діалог для припинення війни", - зазначають автори видання.

Зазначається, що радник з національної безпеки Індії Аджит Довал цього тижня перебуває в Москві. Очікується, що він зустрінеться з високопоставленими російськими посадовцями, зокрема Путіним, на полях зустрічі радників з національної безпеки БРІКС.

Нагадаємо, за даними видання, п редставник Індії обговорить з Путіним “мирний план” для України.

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