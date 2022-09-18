Приписали ЗСУ "свинарник" в храмі на Харківщині: росіяни вкрали відео Геращенка і видали за своє

Росіяни видали "свинарник", який залишили, їхні вояки за ЗСУ.
Для цього вони поцупили відео радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
Про це повідомляє Детектор медіа.
Відео зі звільненого після російської окупації Свято-Троїцького храму УПЦ МП в селі Мала Комишуваха недалеко від Ізюма на Харківщині поширили у телеграмі російські пропагандисти, зокрема Володимир Соловйов.
Вони повідомили, що ЗСУ влаштували в храмі брудну казарму, "святий вівтар зганьблений". Відео вони передрали з телеграм-канала радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка., який 14 вересня був в Ізюмі з групою іноземних журналістів під час підняття прапора за участі Володимира Зеленського.
15 вересня на своєму каналі у телеграмі він опублікував відео з храму під Ізюмом.
"Рашисти перетворили храм в Ізюмі на свинарник. Судячи з обстановки, поранених прямо тут і відспівували їхні командири. Як заведено в орків – церква перетворилася на хлів. Українці за таких умов навіть тварин не тримають. Ніхто вже й не сумнівається, що "друга армія світу" прийшла до нас воювати з цивільним населенням, школами, лікарнями та церквами", – написав Геращенко.
6 вересня у ранковому зверненні Генштабу повідомили, що Свято-Троїцький храм в селі Мала Комишуваха росіяни використовують як польовий шпиталь. 10 вересня українські військові звільнили Ізюм.
Після звільнення Ізюма ЗСУ побували у храмі, їх шокувала антисанітарія та безлад, який тут панував і який після себе залишили російські окупанти.
Нагадаємо, під Ізюмом знайшли поховання цілої сім'ї з маленькими дітьми. Найменшій дівчинці Лесі було всього 5 років, старшій Саші - 8 років. Вони загинули із батьками під час авіанальоту рашистської армії.
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