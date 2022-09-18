Приписали ЗСУ "свинарник" в храмі на Харківщині: росіяни вкрали відео Геращенка і видали за своє

Для цього вони поцупили відео радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Про це повідомляє Детектор медіа.

Відео зі звільненого після російської окупації Свято-Троїцького храму УПЦ МП в селі Мала Комишуваха недалеко від Ізюма на Харківщині поширили у телеграмі російські пропагандисти, зокрема Володимир Соловйов.

Вони повідомили, що ЗСУ влаштували в храмі брудну казарму, "святий вівтар зганьблений". Відео вони передрали з телеграм-канала радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка., який 14 вересня був в Ізюмі з групою іноземних журналістів під час підняття прапора за участі Володимира Зеленського.

15 вересня на своєму каналі у телеграмі він опублікував відео з храму під Ізюмом.

"Рашисти перетворили храм в Ізюмі на свинарник. Судячи з обстановки, поранених прямо тут і відспівували їхні командири. Як заведено в орків – церква перетворилася на хлів. Українці за таких умов навіть тварин не тримають. Ніхто вже й не сумнівається, що "друга армія світу" прийшла до нас воювати з цивільним населенням, школами, лікарнями та церквами", – написав Геращенко.

6 вересня у ранковому зверненні Генштабу повідомили, що Свято-Троїцький храм в селі Мала Комишуваха росіяни використовують як польовий шпиталь. 10 вересня українські військові звільнили Ізюм.

Після звільнення Ізюма ЗСУ побували у храмі, їх шокувала антисанітарія та безлад, який тут панував і який після себе залишили російські окупанти.

Нагадаємо, під Ізюмом знайшли поховання цілої сім'ї з маленькими дітьми. Найменшій дівчинці Лесі було всього 5 років, старшій Саші - 8 років. Вони загинули із батьками під час авіанальоту рашистської армії.

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