Припнули до дерева на ланцюг і зв'язали скотчем: на Волині у лісі знайшли собаку

Припнули до дерева на ланцюг і зв'язали скотчем: на Волині у лісі знайшли собаку

Таким чином господар, ймовірно, позбувся неугодного пса.

У Волинській області у лісі знайшли собаку, прив'язаного до дерева скотчем і ланцюгом.

Про це у спільноті "Я ❤️ Любешів" повідомив Дмитро Кушнерук.

"У лісі біля стрільбища (між Любешевим і Любешівською Волею) було знайдено собаку, якого хтось прив'язав ланцюгом і скотчем до дерева та залишив на голодну смерть. Скоріш за все, вона уже була там кілька днів. Просто хочу сказати цій "людині", що все повернеться бумерангом" – йдеться у дописі.

Пізніше стало відомо, що врятованого собаку забрали місцеві зоозахисники, і він зараз перебуває на перетримці. Для пса шукають нових власників.

Нагадаємо, що у Запоріжжі правоохоронці склали протоколи стосовно господарів собак за фактом жорстокого поводження з тваринами. Сімейна пара тримала тварин на прив'язі, не годувала їх та систематично лупцювала.

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