"Приречене кохання": на кордоні з Польщею затримано псевдоподружжя

Молодята нібито їхали до батька чоловіка у Польщу.

На кордоні з Польщею, у пункті пропуску “Грушів”, прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону виявили псевдоподружжя.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

24-річний чоловік з Хмельниччини уклав шлюб із 26-річною землячкою, яка має II групу інвалідності. "Пара" до останнього вдавала закоханих.

"Під час бесіди з прикордонниками чоловік та жінка розповідали зовсім різні історії знайомства та подружнього життя", – йдеться в повідомленні.

Співробітники ДПСУ направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, на березі Тиси прикордонники Мукачівського загону затримали двох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Румунією.

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