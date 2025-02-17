Приревнував дружину: у Сумах поліцейські затримали чоловіка за замах на вбивство

Фігурант на вирок суду чекатиме за ґратами.

У Сумах поліцейські затримали чоловіка за замах на вбивство. Причиною вчинення злочину стали ревнощі щодо цивільної дружини.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 55-річний місцевий мешканець, повернувшись додому, побачив у помешканні стороннього чоловіка, що спровокувало конфлікт. Не втримавши емоцій, чоловік завдав опоненту удару ножем в ділянку живота. Потерпілого ушпиталили до лікарні.

"Поліцейські затримали нападника у процесуальному порядку. З місця події вилучені речові докази", — зазначають правоохоронці.

Зловмисник отримав підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Тепер чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

В Сумській області до 7 років позбавлення волі засудили громадянина Росії, який убив свою дружину та кілька днів прожив з її тілом.

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