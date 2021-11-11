Приревнував: у Рівному обрали запобіжний захід громадянину Туреччини, якого підозрюють у вбивстві жінки

Приревнував: у Рівному обрали запобіжний захід громадянину Туреччини, якого підозрюють у вбивстві жінки

Громадянин Туреччини свою провину визнав і зізнався, що не хотів, щоб так вийшло.

У Рівному суд обрав запобіжний захід громадянину Туреччини, якого підозрюють у вбивстві 38-річної українки. Він проведе два місяці у СІЗО.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.



Громадянина Туреччини Екрема Каратаса затримали напередодні на міському залізничному вокзалі. Тиждень він переховувався в різних областях західної України. А повернувся до Рівного, як стверджує, шукати могилу вбитої.

38-річну жінку, до якої він залицявся, і з якою його бачили востаннє, знайшли вбитою на орендований квартирі понад тиждень тому. Чоловік одразу підпав під підозру, але затримати його тоді не змогли: він утік. Аби його не знайшли, навіть намагався змінити зовнішність. Переховувався близько тижня.

Коли його затримали - у вбивстві зізнався і сказав, що жінку приревнував.

Просто в залі суду турка взяли під варту. На два місяці його відправлять у СІЗО. Йому загрожує 15 років за ґратами.

"Підозрюваний визнає вчинені дії. Щиро в цьому кається. Каже, не бажав настання саме таких наслідків", - говорить адвокатка підозрюваного Ольга Кобилянська.

Нагададаємо, що у Рівному на вулиці Волинської Дивізії знайшли вбитою 38-річну жінку.

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