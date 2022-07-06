"Приріст на 12%": Ляшко заявив, що треба готуватися до нової хвилі COVID-19

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна має готуватися до чергової хвилі COVID-19, про яку свідчить зростання захворюваності.

Ляшко закликав українців, які не завершили повний курс вакцинації від COVID-19, зробити щеплення, якого не вистачає, – другу або бустерну дозу.

Про це очільник МОЗ розповів на брифінгу 6 липня.

"Останні два місяці ми фіксуємо зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. За минулий тиждень було зареєстровано 1018 випадків, за тиждень до цього було 943 випадки. Ми бачимо приріст на 12%", – повідомив Ляшко.

Він додав, що таке зростання захворюваності в Україні відповідає тенденціям, які фіксуються на сьогодні у країнах Європи.

Міністр запевнив, що в Україні достатньо тест-систем для діагностики COVID-19, препаратів для лікування та вакцин.

"Препарати розподілені за складами на території України для того, щоб у разі потреби доставляти їх до медзакладів", – сказав Ляшко.

Нагадаємо, майже 700 тис. українців не отримали другу дозу вакцини проти COVID-19, ще понад 14 млн не зробили бустерне щеплення.

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