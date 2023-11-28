Природа проти: захисні споруди окупантів біля Кримського мосту зруйнувала стихія (фото)

Так, після вдалих атак ЗСУ на Кримський міст окупанти розмістили біля нього бони й захисні споруди. Втім, втрутитися вирішила природа, зруйнувавши їх за допомогою сильної бурі.

Про це пише "Крымский ветер".

Захисні споруди біля Кримського мосту / Фото: Telegram / Крымский ветер

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Вочевидь, навіть матінка-природа виступає проти окупації Криму ворогом. Півострів має повернутися під контроль України, а незаконно побудований міст через Керченську протоку до Росії – бути зруйнованим. Те, що цей процес неминучий, розуміють і самі загарбники, тож відчайдушно намагаються захистити Кримський міст за допомогою встановлення бонів і захисних споруд.

Захисні споруди біля Кримського мосту

Росіяни сподівалися унеможливити атаки з моря. Проте буря, що вирувала в Чорному морі, внесла свої корективи. Через стихію захисні споруди окупантів біля Кримського мосту були зруйновані.

Захисні споруди біля Кримського мосту

Раніше йшлося про те, що українські військові, отримавши конструкторські документи Кримського мосту, вже розуміли, яким чином потрібно завдати по ньому удару. Однак ще одним джерелом інформації став відеозапис росіянки, яка відпочивала на яхті в районі мосту і зняла внутрішні конструкції арки.

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