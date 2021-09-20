Природне диво чи екологічна катастрофа: у Дніпрі посеред річки з'явився острів (відео)

Природне диво чи екологічна катастрофа: у Дніпрі посеред річки з'явився острів (відео)

Екологи б'ють на сполох, бо поява островів є екологічною небезпекою.

У Дніпрі неподалік ресторану "Поплавок" серед річки утворився острів. Жителі міста стали ставити питання, чи це - природне диво, чи ознаки екологічної проблеми.

Також читайте Держекоінспекція: Миколаївський глиноземний завод не забезпечує захист земель від забруднення

Про це повідомляє 11 телеканал.

Зараз на острові вже з’явилася рослинність і тут гуляють чайки.

Доктор біологічних наук Григорій Шматков пояснив, що утворення острова є ознакою екологічної небезпеки. До таких змін призвели люди та їхня безвідповідальність, оскільки поряд з новим острівцем – стоки міської дощової каналізації - це стимулює поширення рослин, які закріплюються на дні й доростають аж до самої поверхні. На утворення таких островів впливають каналізаційні викиди, які містять глину.

За словами екологів, острівець треба ліквідувати якнайшвидше.

У обласному водному господарстві журналістам повідомили, що грошей на це немає. Й спершу треба офіційно довести, що ця ділянка може бути небезпечною.

В міськраді ж повідомили, що проблеми річки – не належать до їхньої компетенції. Тож поки що, острів залишається в акваторії Дніпра.

Нагадаємо, що у річку Тетерів у Житомирі хлинули нечистоти. Вийшов з ладу насос, що перекачує стоки на очисні споруди. Резервна помпа пропрацювала лише три години і теж зламалася.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання