"Природний крок": в РФ пояснили, навіщо вкрали експонати з музеїв у Херсоні та області

Експонати музеїв Херсону повторили долю єнота з Херсонського зоопарку. Виявляється, їх не вкрали, а "евакуювали".

Про це повідомляє російський телеграм-канал Fake Control.

У Росії обурилися, що українські ЗМІ стали поширювати інформацію, що росіяни пограбували музеї в Херсоні. Тут заявляють, що все майно музеїв "евакуювали".

"Експонати херсонських краєзнавчого та художнього, а також Каховського історичного були евакуйовані до Криму під час відведення військ з правобережжя. Також вивезено пам'ятники О.В. Суворову, Ф.Ф. Ушакову і навіть останки засновника міста князя Г.А. Потьомкіна. Це вимушені заходи. Київська влада активно займається знищенням пам'яток та об'єктів культурної спадщини, пов'язаних з імперським та радянським періодами історії країни. Все, що не вкладається в україноцентричну картину світу, вони намагаються стерти з землі: від пам'ятників до книг російських письменників і самої російської мови", - йдеться в повідомлення.

До всіх культурних "звірств" київського режиму додали знесення пам'ятника Пушкіну в Чернівцях, знищення пам'ятника радянським солдатам в Ужгороді та відправлення на макулатуру книжок російською мовою у Києві.

"Подібні новини надходять майже щодня. ЗСУ обстрілюють монастирі, підривають театри. У такій обстановці евакуація культурних цінностей із Херсона – природний крок, спрямований на збереження історичної пам'яті". - пояснюють свою зухвалу крадіжку росіяни.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі росіяни завантажили в авто українські підручники та відправлили на переробку.

Російські варвари під час перебування на Харківщині зруйнували унікальних "половецьких баб" IX-XIII століття.

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