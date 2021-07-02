Присіла на бетонну брилу: у Рівному жінка впала у каналізацію і провела там усю ніч (фото)

Присіла на бетонну брилу: у Рівному жінка впала у каналізацію і провела там усю ніч (фото)

Жінку госпіталізували.

В Рівному на вулиці Здолбунівська, поблизу ринку "Дикого", у каналізаційний колодязь впала жінка. Бідолашна провела там усю ніч. Про те, що жінка потрапила до каналізації, рятувальники дізнались вже сьогодні, 2 липня, о 07:36.

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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Рівненській області.

На місце виклику відправили надзвичайників. Один із рятувальників спустився у двометровий колодязь та підняв жінку до верху, де її підхопили двоє інших рятувальників.

Головне управління ДСНС у Рівненській області

Жінку госпіталізували, її стан оцінюють медики.

Головне управління ДСНС у Рівненській області

Як пояснила сама потерпіла, ніч вона провела у каналізаційному колодязі. Впала туди випадково, коли присіла на бетонну брилу.

Нагадаємо, у Луганській області чоловік виявив в каналізації тіла своїх родичів.

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