Надсилав фото статевого органа та торкався: у Рівненській області вчитель чіплявся до 10-річної дівчинки

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі, проте звільнили, призначивши іспитовий термін.

У м. Здолбунів Рівненської області засудили вчителя танців, який надсилав зображення свого статевого органа малолітній учениці. Вчитель повинен сплатити дитині 100 тис. грн моральної компенсації та 20 тис. грн судових витрат.

Також читайте Порноскандал у Чернівцях: матері приводили дітей в гості до старого педофіла

Про це йдеться у рішенні Здолбунівського районного суду.

Суд встановив, що чоловік, працюючи в хореографом, надсилав малолітній дівчинці фото свого статевого органа та оголеного тіла. Також він просив дитину скинути йому свої інтимні фото, що дівчинка зробила. Переписку між вчителем і дитиною побачила мати потерпілої та звернулась в поліцію.

У суді підозрюваний свою вину визнав та розкаявся. Він розповів, що спочатку спілкувався із старшою сестрою потерпілої та їй надсилав свої інтимні фото. Проте зрозумівши, що він переписується із малолітньою дитиною, не припинив цього та продовжив спілкуватись із 10-річною дівчинкою, вимагаючи від неї інтимних фото.

Потерпіла дитина розповіла, що дійсно переписувалась із своїм вчителем танців. Проте вона боялась про це комусь розказати, щоб чоловік не показав її світлин. Мати дитини розповіла, що побачила в телефоні дочки інтимну переписку із дорослим чоловіком. Коли вона запитала дівчинку про це, та розплакалась. Зараз її донька боїться ходити в школу та відвідувати гуртки, оскільки збочені дії вчителя завдали їй моральних страждань.

Психологиня, яку відвідує дитина після домагань, розповіла, що за словами дівчинки, вчитель танців торкався до її частин тіла, змушував надсилати фотографії в оголеному вигляді. Дитина через це в депресивному стані.

Сестра потерпілої додала, що вона познайомилась із вчителем танців, коли забирала дівчинку із гуртка. Вона спілкувалась із чоловіком в соцмережах, проте припинила переписку після того, як він почав надсилати їй фото свого статевого органа та відео із мастурбацією.

Суд визнав вчителя винним та засудив його до 5 років позбавлення волі та заборонив три роки займатись педагогічною діяльністю. Проте реальний вирок суд замінив на три роки іспитового терміну.

Також засуджений повинен сплатити дитині 100 тис. грн моральної компенсації та 20 тис. грн витрат на юридичну допомогу. На користь держави за проведені експертизи суд стягнув із чоловіка 3595 грн.

Нагадаємо, у м. Здолбунів Рівненської області 21-річний викладач хореографії присилав своїй 10-річній учениці інтимні фото.

Суд обрав запобіжний захід фотографу, якого звинувачують у педофілії

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання