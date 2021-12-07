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Присилав порно-картинки та облив кислотою: на Хмельниччині засудили батька, який знущався з доньки

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Присилав порно-картинки та облив кислотою: на Хмельниччині засудили батька, який знущався з доньки

ТСН.ua

Через дії батька у дівчини понівечене обличчя.

У Хмельницькій області до восьми років і шести місяців позбавлення волі засудили 44-річного чоловіка, який розбещував свою доньку та облив її сірчаною кислотою

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура. 

За даними слідства, чоловік розбещував доньку з 14-річного віку. Також чоловік погрожував доньці та змушував її частіше приїжджати додому, коли вона навчалась у Хмельницькому. 

"Також потерпіла перебувала у страху через систематичні смс-повідомлення, що надходили з невідомих телефонних номерів їй та членам родини. У них були картинки порнографічного характеру, зображення понівечених людей та звинувачення дівчини у нібито непристойній поведінці", - йдеться у повідомленні. 

У 2019 році чоловік такими погрозами змусив свою 19-річну доньку вийти в поле, де він облив її сірчаною кислотою. Потерпіла отримала 6% опіків тіла. Також через це у неї знівечене обличчя. 

Вироком Білогірського районного суду його засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.

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