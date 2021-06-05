"Прислуговуватись не буду та не вмію": Сергія Кривоноса звільнили з лав ЗСУ

Кривонос увійшов до складу РНБО у березні 2019 року.

Колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса звільнили з лав Збройних Сил України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Звільнений з лав Збройних Сил України... Звільнений без рапорта. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть, "немає посад". Хоча іх достатньо. Розумію... команда з Офісу Президента. Моє звільнення - це початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в арміі і державі. Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми", - йдеться у дописі Кривоноса.

Він написав, що служив понад 32 роки: "Десятки місць служби, а ще більше місць проживання. Гуртожитки, чужі наймані квартири. Служба була цікавою та нелегкою. У більшості, слава Богу: на полігонах, лісах, горах, степах. Не на плацу. Сотні навчань, тисячі стрільб, сотні польових виходів".

Нагадаємо, в грудні 2020 року Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО. Його було направлено у розпорядження Міністерства оборони.

Крісло в РНБО він посів у березні 2019 року. Підписав указ про призначення тодішній президент Петро Порошенко.

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