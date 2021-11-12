Приставив ножа, а руки скував ремнем: на Хмельниччині засудили педофіла за спробу зґвалтувати дитину

Приставив ножа, а руки скував ремнем: на Хмельниччині засудили педофіла за спробу зґвалтувати дитину

Чоловік з панчохою на голові проник до будинку дівчинки і напав на неї.

У Хмельницькій області 37-річного мешканця Волочиського району засудили до 7,5 років ув’язнення за спробу зґвалтувати неповнолітню дівчинку.

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Про це у п'ятницю, 12 листопада повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

Напад на дівчину стався у червні 2021 року. Школярка приїхала в гості до батька в одне із сіл Волочиського району.

Зловмисник, знаючи, що чоловік рано йде на роботу, скористався тим, що двері в хату були не замкнені та проник в кімнату, де спала дитина.

"Одягнувши на голову жіночу панчоху, озброївшись кухонним ножем, він зв’язав ременем руки потерпілій та, погрожуючи вбивством, намагався зґвалтувати її", - йдеться у повідомленні.

Та дівчинка, проявивши хитрість, вмовила чоловіка відпустити її до туалету та втекла до своєї тітки, яка жила неподалік.

За скоєне суд виніс вирок нападнику - 7,5 років ув'язнення.

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