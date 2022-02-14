Пристайко пояснив свої слова про нібито "відмову України від НАТО"

Пристайко пояснив свої слова про нібито "відмову України від НАТО"

Посол україни у Британії наголосив, що не мав на увазі те, що Україна готова відмовитись від вступу до Північноатлантичного альянсу.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко пояснив свої слова про те, що Україна може відмовитися від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією.

Про це пише Sky News.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю BBC Radio 5 Live сказав: "Ми могли б (відмовитися від членства в НАТО - ред.). І це, можливо, відвернуло б кризу сьогодні. Але вже завтра ми знову лишилися б незахищеними".

Після того Пристайко пояснив свої слова і сказав, що Україна готова піти на багато поступок, аби уникнути війни, проте відмовлятися від вступу до НАТО країна не збирається, адже це, зокрема, закріплено в конституції України.

Своєю чергою, речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі ТСН.ua зазначив, що слова українського посла були вирвані з контексту.

"Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту. Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями", - заявив речник МЗС.

Спростували слова посла України у Британії і в Офісі президента. Там попросили Пристайка пояснити свої слова.

"Думаю, варто дати йому можливість пояснити, що саме він мав на увазі, перш ніж робити якісь висновки, особливо такі гучні" , - сказав Никифоров.

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