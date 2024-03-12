Пристайко розповів, як Зеленський "вивів Путіна із себе" на переговорах 2019 року

Позиція Зеленського була не тільки дещо змінена перед переговорами, а надзвичайно жорсткою.

Український дипломат, експосол у Великій Британії Вадим Пристайко пригадав атмосферу на переговорах у Парижі 2019 року у "нормандському форматі". Тоді на ній були присутні президент України Володимир Зеленський, президент РФ Володимир Путін, тодішній канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануелль Макрон.

Про це він розповів Пристайко "Українській Правді".

За його словами, Зеленський всіх здивував своєю безкомпромісною позицією та розлютив Путіна.

"Лідерів, які зібралися в Парижі, очікувала одна неочікувана штука. Мені здається, що і Меркель, і Макрон, і Путін були впевненими в тому, що Зеленський як новий президент без досвіду, буде зачарований увагою великих світу цього", — розповів Пристайко.

Він каже, що позиція Зеленського була не тільки дещо змінена перед переговорами, а надзвичайно жорсткою і непоступливою. Це викликало роздратування Путіна і певний острах у Меркель і Макрона.

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"Відчувалося напруження за столом, реакцію можна було розгледіти на обличчі Путіна. Але відчувалася впевненість Зеленського в тому, що він говорить, і так само було здивування Макрона, який нас приймав. Він, очевидно, почував себе не зовсім впевнено. Не на таке завершення переговорів він розраховував", - додав він.

Путіну не сподобалися розмови, що стосувалися розведдення військ.

"Пам'ятаю цю частину розмови за столом з Путіним. Я якраз вів цю частину, яка йому дуже не сподобалася, так що він надзвичайно емоційно відреагував – не хочу використовувати ці слова. Можу точно сказати, що Меркель, яка знала російську мову, зрозуміла, що він має на увазі", — розповів Пристайко.

Та й загалом, зазначає він, Путін не яскравий перемовник. Того дня він ніби намагався порозумітися з Зеленським.

"Не знаю, чи була це гра така, але була спроба задобрити в якомусь сенсі. Щось у стилі: "Ваші попередники вони всі націоналюги та політики. Але ж ви нормальна людина, зважена, ви повинні зрозуміти", — резюмував Пристайко.

Додамо, президент Володимир Зеленський наголосив, що Путін не задовольниться частиною території України, оскільки йому потрібно знищити незалежність усієї країни.

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