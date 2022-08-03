Пристрої, які експерти радять вимикати на ніч: так ви зможете заощадити електроенергію

За словами експертів витрати, які пов'язані з використанням електроенергії, можна істотно зменшити, якщо вимикати електроприлади на ніч. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які саме.

Ноутбук

Якщо ви не користуєтесь ноутбуком вночі, його варто вимикати з розетки. Немає жодного сенсу, щоб лептоп залишався увімкненим, поки ним він лежить "марно". А якщо витягнути цей пристрій із розетки, можна трішки заощадити.

Роутер

Багатьох людей цікавить запитання: чи потрібно вимикати роутер на ніч? Адже в цей час доби він не використовується. Візьміть за правило вимикати роутер вночі - і ви зможете зменшити платіжки за електроенергію.

Деяка кухонна техніка

Більшість електроприладів, які ми щодня використовуємо на кухні, досить "ненажерливі" в плані електроенергії. Звичайно, вимкнути на ніч холодильник ви не можете, однак тостер, кавову машину чи НВЧ-піч краще без будь-яких побоювань вимикати з електромережі.

Електричні бритви та зубні щітки

Не потрібно тримати увімкненими всю ніч електричні зубні щітки та бритви. Адже крім того, що вони зайвий раз витрачають електроенергію, ще й швидше ламаються і перестають належним чином працювати.

Телевізор

Чи потрібно вимикати телевізор з розетки на ніч? Більшість користувачів вимикає цей пристрій за допомогою кнопки на пульті дистанційного керування, однак так ви лише переводите його в режим очікування. Але він все ще продовжує використовувати електроенергію, хоча і в меншій кількості.

Лампи

Запам'ятайте для себе одне правило - вимикати світло в тих кімнатах, де ви наразі не перебуваєте. А ще експерти радять виймати з розеток настільні та напідложні лампи на ніч. Так ви зможете щомісяця заощаджувати певну суму грошей.

Адаптер від смартфона

Багато хто звик ставити смартфон заряджатися на ніч. Хоча це і досить зручно, але може нашкодити смартфону. Пристрій зарядиться до 100% набагато швидше і з часом батарея припинить "тримати" заряд. А ще так він буде зайвий раз витрачати електроенергію. Тому краще вимикати зарядні пристрої вночі.

Обігрівач

Електричні обігрівачі дуже популярні в холодну пору року. Вони допомагають підтримувати в приміщені приємну температуру. Однак майже всі вони споживають досить багато електроенергії. А тому за можливості краще вимикати ці електроприлади з розетки на ніч.

Подовжувачі

Практично в кожному будинку можна знайти так звані мережеві фільтри. Їх часто використовують як альтернативу настінним розеткам. Однак мало хто задумується, що вони витрачають досить багато електроенергії. Тому краще вимикати їх на ніч за допомогою апаратної кнопки або просто витягувати шнур із розетки.

Бездротові навушники

Щоб зарядити кейс для бездротових навушників, потрібно набагато менше часу, ніж думає більшість користувачів. А тому краще не ставити його заряджатися на ніч. Так ви зможете заощадити трішки електроенергії.