Присутність військ НАТО в Україні: президент Чехії зробив нову заяву

Президент Чехії закликав не обмежувати себе там, де це не потрібно.

У Чехії закликають до розширеної допомоги Україні, зокрема, до можливої присутності військ на нашій території.

Відповідну заяву зробив Чехії Петр Павел, пише Novinky.cz.

Він зазначив, що має на увазі не відправлення бойових підрозділів, а форми допомоги і "небойову взаємодію".

"Я за пошук нових шляхів, включно з продовженням дискусії про можливу присутність в Україні", - заявив чеський президент.

Він закликав не обмежувати себе там, де це не потрібно.

Також читайте Коли у війні настане переламний момент: військовий дав вичерпну відповідь

"Це ідентично, якщо українські солдати проходять навчання у західних інструкторів у себе на батьківщині або безпосередньо в Україні", - сказав він.

Також чеський президент наголосив на суверенності України.

"Україна, незважаючие напад, як і раніше, є суверенною країною", - сказав він.

Нагадаємо, Канада не планує відправляти своїх військовослужбовців в Україні. В Оттаві наголошують, що канадські війська розміщені в Польщі та Латвії, щоб активно сприяти зусиллям із забезпечення безпеки в регіоні.

Читайте також: