"Присвітив ним у бік Кримського мосту, а потім там щось бахнуло": відгуки українців про ліхтарик за 30 000 грн підірвали Мережу

Українці з гумором поставилися до продажу кишенькового ліхтарика вартістю понад 30 тисяч гривень.

На одному із українських сайтів з продажу товарів розмістили оголошення про продаж ліхтарика, який коштує 30 тисяч 410 гривень. Покупці оцінили якість товару та залишили просто шедевральні відгуки про товар.

Коментарі українські покупці розмістили під оголошенням про продаж ліхтарика на сайті.

Коментатори почали відкрите змагання у тому, хто кумедніше опише технічні характеристики ліхтарика, його переваги та недоліки.

Чудовий ліхтарик з функцією УЗД.

Настільки яскравий, що плутаю день і ніч.

Недавно перевіряв ліхтарик і засвітив у бік Криму. Потім на мосту там шось бахнуло.

Ліхтарик світить настільки потужно, що я як тільки його ввімкнув, одразу побачив кінець російської імперії.

Придбали з останньої пенсії. Як вмикаю ліхтарик, то бачу, як чоловік-далекобійник за 1200 км від дому опять купив шаурму на заправці, а мої котлети віддав собаці.

Дістає до місяця. Є можливість побачити супутник від Притули!

Допитувала людину на поліграфі. Не зізнавався, взяла той ліхтар - розколовся в мить.Тільки потім осліп чомусь.

Нагадаємо, що в Одесі у дивний спосіб здається 3-кімнатна квартира. Її пропонують арендувати людям, які зможуть "вибити" з неї попередню власницю. Оголошення про це власники квартири розмістили на одному із сайтів.

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