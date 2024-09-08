Присвятив 10 років життя боротьбі з загарбниками: загинув радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник

Ярославові Олійнику було лише 28 років, з яких 10 він провів на війні.

У ДТП загинув радник міністра стратегпрому, колишній консультант Фонду "Повернись живим" із тактики застосування БпЛА Ярослав Олійник з позивним "Локі".

Про це повідомили заступниця голови Мінстратегпрому Анна Гвоздяр, у фонді "Повернись живим" та колишній міністр стратегічної промисловості, позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Камишін.

Ярослав Олійник загинув у ДТП разом із дружиною Ніною. Прощання із "Локі" відбудеться у вівторок о 12:00 у Михайлівському соборі Києва.

"Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди Мінстратегпрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. Дотепер не віриться... Всі ми там будемо одного дня, треба встигнуть зробить більше правильних справ, поки ми тут", – написав колишній міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

Ярослав Олійник "Локі" / Фото з соцмереж

Мер Тетієва Богдан Балагура додав, що Ярославові Олійнику було лише 28 років, з яких 10 він провів на війні.

"Немає слів, щоб описати цю трагедію, особливо усвідомлюючи, яку важливу роль Локі відігравав у роботі з безпілотниками та скільки він зробив для перемоги України….Він був щирою, справжньою, професійною та людяною людиною", – пригадав міський голова.

Що відомо про Ярослава Олійника

Він раніше працював у фонді "Повернися живим", де займався розвитком безпілотних систем. У 2023 році Олійник перейшов до Мінстратегпрому, де також продовжив займатися розвитком безпілотних систем.

Як передає пресслужба Мінстратегпрому, з 2017 року він почав свою службу в лавах Збройних Сил України, в підрозділі “Аеророзвідка”. Вже тоді він опанував фах оператора розвідувального дрону, навчаючись прямо “в полях”, під час виконання бойових завдань.

Після початку повномасштабного вторгнення, взахищав Київщину, Чернігівщину, інші регіони. Брав участь у контрнаступі на Харківщині, у звільненні Куп’янська.



До команди Мінстратегпрому доєднався прямо з фронту, в липні минулого року. Став радником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Працював також за напрямком БпЛА, але вже на етапі їх створення й масштабування виробництва.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув командир протитанкового взводу та син відомого письменника Георгій Шовкошитний.

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