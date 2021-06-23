Притиснув дверима та бив по голові молотком: під Рівним за вбивство собаки судитимуть чоловіка

Притиснув дверима та бив по голові молотком: під Рівним за вбивство собаки судитимуть чоловіка

Чоловік у скоєному зізнався.

У Рівненській області судитимуть чоловіка, який жорстоко вбив сусідського собаку. Він помстився за пошматовану курку, вартість якої не захотіли відшкодовувати господарі пса.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Рівненської області.

Інцидент стався 24 травня у селі Велике Поле Рівненського району. Курка 40-річного місцевого жителя перебувала на вулиці поза межами господарства. На неї накинувся сусідський пес і задушив.

Чоловік вирішив поквитатися за це і зайшов на подвір’я 58-річного односельця. Там знайшов молоток, потім пішов до підсобного приміщення, де перебував собака, притис його дверима та молотком завдав кілька ударів по голові. Коли впевнився, що тварина не подає ознак життя, залишив обійстя.

Це побачив односелець та повідомив до поліції.

"За фактом жорстокого поводження із тваринами відомості були внесені за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження 40-річному жителю села Велике Поле повідомили про підозру. Відповідно до акту ветеринарів за результатами розтину зловмисник спричинив собаці тілесні ушкодження голови, зокрема розбив череп і пошкодив мозок, що призвели до його загибелі", - зазначили у поліції.

Підозрюваний у скоєному зізнався.

Слідчі поліції передали справу до суду. За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 51 тисячі гривень або арешт до шести місяців, або обмеження волі строком до трьох років.

Нагадаємо, що недалеко від Львова, біля села Малехів чоловік жорстоко вбив і розчленував собаку. Свій вчинок 34-річний селянин пояснити не зміг.

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