Притула пояснив, чому українське суспільство починає розколюватись

Та згуртованість, яку ми відчували й переживали у перші місяці після початку повномасштабної війни і той стан у суспільстві, який є зараз, трохи відрізняються. В бік погіршення, не покращення.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав громадський діяч та волонтер Сергій Притула.

Чому відбувся розкол у суспільстві

На думку Притули, ситуація погіршилася з декількох причин:

Російські ІПСО нікуди не зникли, навпаки вони залишаються дуже потужними. Подекуди росіяни самі вигадують фейки, подекуди підхоплюють чутливі теми для українського суспільства, який сьогодні переживає один із найбільших періодів загострення почуття справедливості. Занадто рано частина людей, від яких залежать рішення, на яких орієнтуються люди в країні, почали більше переживати за якісь ефемерні вибори, а не за поточний стан справ на фронті.

"Нашарування цих причин призводить до знервованості достатньо втомленого і виснаженого війною українського суспільства. Звичайно, що найважче тим, хто безпосередньо зі зброєю в руках на передовій. Тотальна війна не може не відбиватися на ментальному здоров'ї, на комунікаційних здібностях усім, хто проживає в Україні та поза її межами", — говорить волонтер.

На думку Притули, треба з частковим розумінням ставитися до стану справу на сьогодні. І робити усе для того, щоб з усіх сил цю єдність стримувати в той чи інший спосіб.

"Всі наші проєкти, які є спільним знаменником, факт допомоги військовим — це лише верхівка айсберга. Насправді надважливо, щоб люди відчували залученість до якихось важливих процесів. І вони бачили їхній масштаб і відчували, що немає нічого неможливого, якщо ми усі разом", — акцентував Притула.

На переконання Притули, ми б не отримали стільки підтримки від всього цивілізованого світу у цій страшній війні, якби не два головні моменти: стійкість українського воїна та єдність українського суспільства.

"Це був найкращий період, коли усі позривали сокири, які були наточені один на одного, і разом долучалися до справи оборони держави і підтримки нашого воїнства", — стверджує Сергій Притула.

Так, зараз усі трохи хиткіше. Але потрібно працювати з людьми і спілкуватися між собою.

"Тому що як тільки нас буде розділено, нас буде знищено", — резюмував Притула.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: СЕРГІЙ ПРИТУЛА: Про борг Зеленському, як заробляє під час війни, і хто з відомих людей його обікрав

Раніше громадський діяч, засновник однойменного фонду Сергій Притула розповів, чи збирається мобілізуватися.

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