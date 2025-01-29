Бронювання за повернення з-за кордону: Притула прокоментував ініціативу

Ініціатива надавати бронювання від мобілізації чоловіків, які повернуться з-за кордону, щоб працювати на підприємствах критичної інфраструктури або ВПК є неприйнятною.

Таку думку висловив волонтер і громадський діяч Сергій Притула в інтерв'ю "Суспільному".

"Коли виходить керівник цього новоутвореного міністерства (ред. – Міністерства Єдності) і каже, що ми готові дати бронь чоловікам, які з-за кордону приїдуть і будуть тут працювати на підприємства критичної інфраструктури. Я собі уявляю, як ті люди, які на фронті, читаючи це такі: "х*ра собі, а що так можна було? А чому цим ніштяки, а нас в бус?" Ну, непослідовність. Ось мій вирок всьому цьому, що відбувається", – каже Притула.

Нагадаємо, що у Міністерстві національної єдності України хочуть повертати українців додому, обіцяють чоловікам бронювання та роботу на підприємствах ВПК.

ТСН.ua з'ясовував, чому українцям, які втекли за кордон, вдома обіцяють "золоті гори" і що не так з ініціативою.

Раніше Сергій Притула висловився про мобілізацію 21-23-річних.