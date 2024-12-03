Відомий волонтер Сергій Притула розповів про свій досвід проходження військово-лікарської комісії.

Спогадами він поділився в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН.ua.

Він заявив, що самостійно прийшов до ТЦК і отримав інструкції щодо проходження медогляду, після чого його направили на ВЛК.

"Я прийшов в ТЦК і кажу: "Привіт, що робимо?" Мені кажуть: "Зараз випишемо вам повістку, і реалізуємо цей процес". Умовно кажучи, підете на ВЛК, пройдете, повернетеся, а ми вже потім займемося іншими документами", — згадує Притула.

Він розповідає, як швидко пройшов через усі медичні перевірки, за винятком офтальмологічної. Оскільки у нього були проблеми з зором, зокрема, паяли сітківку ока кілька років тому, а інше око бачить менше 20 %. Комісія поставила йому обмежену придатність. Проте вже в квітні правила змінилися, і більше не існувало такого поділу на обмежено придатний чи інші категорії.

"Я солдат-діловод з відтермінування в зв'язку з наявністю трьох неповнолітніх дітей", - заявив волонтер.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: СЕРГІЙ ПРИТУЛА: Про борг Зеленському, як заробляє під час війни, і хто з відомих людей його обікрав

Нагадаємо, раніше Сергій Притула розповів, чи збирається мобілізуватися.

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