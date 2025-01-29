Притула висловився про чоловіків за кордном і "косяки" з консульскими послугами

На думку засновника одного із найбільших благодійних фондів, Україна зробила велику помилку, запровадивши обмеження на консульські сервіси для чоловіків за межами країни.

Волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула висловив нерозуміння певних кроків влади у травні 2024 року, коли держава запровадила обмеження на консульські сервіси для чоловіків-українців за межами країни.

Про це йшлося в інтерв’ю Сергія Притули "Суспільному".

"Це мало короткотривалі бонуси для влади, тому що ті всі люди, які тут в Україні, які страждають кожен день через війну, вони сказали, правильно, так їм і треба, сидять там, поки ми тут страждаємо", — сказав Притула.

Він наголосив, що держава не повинна була втручатися в цю історію протистояння тих, "хто тут і тих, хто там".

"Це дуже складна історія. Держава мала би дивитися за горизонт. Держава мала би дивитися по воєнну Україну, коли нам в якийсь спосіб треба повернути мільйон українських чоловіків з-за кордону", — додав він.

Притула нагадав, що Україна потребує 5,5 мільйонів робочих рук, тож громадян за кордоном потрібно заохочувати до повернення, а не обмежувати консульські послуги для чоловіків-біженців.

"І тут держава така виходить і каже, зараз ми їм наваляємо і обмежує консульські послуги. Це не дуже пробудило почуття великої любові до держави з боку тих людей, яких півдержави називають ухилянтами. Але після цього держава створює Міністерство єдності для того, щоб єднати нас. Так ви тільки ж самі наламали косяків, наробили, роз'єднуючи, а тепер ви хочете цю рану якось зшити", — сказав Притула.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула вже наголошував на "великій помилці", що зробила держава, коли не стала на бік українців за кордоном.

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