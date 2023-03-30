Притула зізнався, на які гроші живе під час війни: "Мені непогано капає"

Волонтер розповів, що живе досить скромно та невибагливо.

Телеведучий та волонтер Сергій Притула розповів, на які гроші живе під час війни і чи не бере кошти зі свого волонтерського фонду.

Про все це Притула розповів YouTube-каналу "Жовті кеди з Юлією Бориско".

Нагадаємо, що в Україні благодійні фонди мають право до 20% пожертвувань скеровувати на зарплати для працівників та інші витрати. Однак так вчиняють далеко не всі фонди.

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Зокрема, Притула запевнив, що на сьогодні живе на власні гроші. Він розповів, що під час роботи на телебаченні накопичив достатньо для надійної фінансової подушки.

"Минулого місяця вже долари міняв. Насправді я досить непогано заробляв за роки своєї роботи на "Новому каналі" – найбільше серед ведучих. У системі координат українського телебачення, може, у трійці чи п'ятірці був", – зізнався волонтер.

Він додав, що працюючи і добре заробляючи на телебаченні, мав змогу витрачати, відкладати та навіть інвестувати.

"Я у жовтні 2021 року велику частину сімейного бюджету інвестував у облігації внутрішньої державної позики, і мені звідти непогано капає", – повідомив Притула.

Водночас він зізнався – певності, що фінансових запасів вистачить до кінця війни, немає. Проте волонтер зазначив, що живе досить скромно та невибагливо.

"Так, сім'я забирає кошти, але на фонді нас годують. Є люди, які на волонтерських засадах нас підгодовують. Ми не витрачаємо гроші на харчування працівників", – розповів Притула.

Він запевнив, що сам впорається зі своїми витратами, і точно не є тією людиною, якій доведеться на щось фінансово скидатися.

"Я все життя давав собі раду, і далі даватиму", – сказав волонтер.

Нагадаємо, на Харківщині люди, що в минулому мали залежність, стали волонтерами. Вони об'єдналися і щодня їздять у найгарячіші точки, аби евакуювати місцевих з-під обстрілів, готують обіди, ремонтують підвали. Це для них спосіб повернутися до повноцінного життя після курсів реабілітації.

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