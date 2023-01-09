Притягують нещастя та бідність: речі, які варто прибрати з будинку

Від деяких речей краще відмовитися, якщо ви не хочете притягнути в своє життя бідність і нещастя. Що не можна робити вдома, щоб бути багатим і щасливим — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Наші предки здавна вірили, що існують дії, які здатні залучити до вашого життя багатство, щастя, сімейне благополуччя. Також є такі речі, від яких варто відмовитися, щоб не притягувати в будинок бідність.

Що не можна робити вдома, якщо ви хочете бути щасливими і багатими

Отже, від яких речей краще позбутися:

Розбите скло — тріснуте вікно, улюблена ваза чи дзеркало краще замінити або викинути, адже вони символізують дірку в захисті будинку від нещасть.

— тріснуте вікно, улюблена ваза чи дзеркало краще замінити або викинути, адже вони символізують дірку в захисті будинку від нещасть. Будь-які старі речі — до цього переліку можна віднести не лише старі журнали чи газети, але також ношений одяг, речі з дірками. Якщо у вас не може піднятися рука викинути улюблену кофтинку, яка ще виглядає гарно, але стала на вас завеликою чи замаленькою, краще віддайте її на благодійність.

— до цього переліку можна віднести не лише старі журнали чи газети, але також ношений одяг, речі з дірками. Якщо у вас не може піднятися рука викинути улюблену кофтинку, яка ще виглядає гарно, але стала на вас завеликою чи замаленькою, краще віддайте її на благодійність. Так звані "мертві" речі — особливо засушені квіти. Хоча такі композиції часто можна побачити в багатьох будинках, вони приносять до оселі некротичну енернетику в'янення. До цього переліку варто включити також опудала тварин, пір'я птахів, роги звірів. Хоча тут є певні вийнятки. Наприклад, якщо ви зберігаєте гербарій доньки, яка подарувала його вам, коли була маленькою, або декорували будинок пір'ям, яке не було взяти з убитого птаха — тоді такі речі не несуть негативної енергетики. Якщо ви привезли з відпустки черепашки, варто гарно за ними доглядати. Зів'ялі ж квіти краще відразу викидати.

— особливо засушені квіти. Хоча такі композиції часто можна побачити в багатьох будинках, вони приносять до оселі некротичну енернетику в'янення. До цього переліку варто включити також опудала тварин, пір'я птахів, роги звірів. Хоча тут є певні вийнятки. Наприклад, якщо ви зберігаєте гербарій доньки, яка подарувала його вам, коли була маленькою, або декорували будинок пір'ям, яке не було взяти з убитого птаха — тоді такі речі не несуть негативної енергетики. Якщо ви привезли з відпустки черепашки, варто гарно за ними доглядати. Зів'ялі ж квіти краще відразу викидати. Дрібне сміття в гаманці чи в кишенях — різноманітні фантики, старі квитки тощо краще відразу викидати, адже вони притягують негативну енергетику, яку ви заносите до свого дому.

— різноманітні фантики, старі квитки тощо краще відразу викидати, адже вони притягують негативну енергетику, яку ви заносите до свого дому. Годинник, який стоїть — це дуже поганий знак. Таку річ потрібно або віднести на ремонт, або просто викинути.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.