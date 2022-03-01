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Прив'язали до стовпа: у Чугуєві продемонстрували першого офіційно спійманого мародера (фото)

Прив'язали до стовпа: у Чугуєві продемонстрували першого офіційно спійманого мародера (фото)

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Прив'язали до стовпа: у Чугуєві продемонстрували першого офіційно спійманого мародера (фото)

facebook.com/Руслан Овчаренко

Його примотали клейкою стрічкою до стовпа. 

У Чугуєві вперше за час військових дій вперше затримали мародера.

Про це у Facebook написав депутат Чугуївської міськради Руслан Овчаренко.

"Знайомтесь. Перший офіційно спійманий чугуївський мародер! Дякую поліцейським, які поспішали на свої обов'язки та працювали ефективно! Усі негідники будуть жорстко покарані! Далі буде", - йдеться у повідомленні.

На фото видно, що ймовірного мародера примотали до стовпа клейкою стрічкою, його поставили на коліна та трішки оголили. 

Додамо, що раніше у Миколаєві та Маріуполі затримали мародерів

Нагадаємо, російські війська, які зуміли прорватися на територію Херсонської області, займаються мародерством.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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