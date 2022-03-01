Прив'язали до стовпа: у Чугуєві продемонстрували першого офіційно спійманого мародера (фото)

Його примотали клейкою стрічкою до стовпа.

У Чугуєві вперше за час військових дій вперше затримали мародера.

Про це у Facebook написав депутат Чугуївської міськради Руслан Овчаренко.

"Знайомтесь. Перший офіційно спійманий чугуївський мародер! Дякую поліцейським, які поспішали на свої обов'язки та працювали ефективно! Усі негідники будуть жорстко покарані! Далі буде", - йдеться у повідомленні.

На фото видно, що ймовірного мародера примотали до стовпа клейкою стрічкою, його поставили на коліна та трішки оголили.

Додамо, що раніше у Миколаєві та Маріуполі затримали мародерів.

Нагадаємо, російські війська, які зуміли прорватися на територію Херсонської області, займаються мародерством.