Прив'язав до дерева і залишив: у Харкові власник пса побив зоозахисника, який намагався звільнити собаку

Побитий активіст написав заяву до поліції.
У Харкові власник собаки побив зоозахисника, який приїхав рятувати пса, якого залишили прив'язаним у кущах. Чоловік раптово з'явився і накинувся на активіста з кулаками, коли той намагався звільнити тварину з ланцюга.
Про це повідомляють у Animal Rescue Kharkiv
Вчора, 4 листопада у харківських телеграм-каналах розійшовся пост про те, що в кущах поблизу станції метро "Тракторний завод" виявили собаку породи алабай, прив'язаного у кущах. За словами очевидців, власника поруч не було, а тварина так просиділа тривалий час.
Публікація про покинутого собаку набрала розголосу і на неї відреагували зоозахисники організації Animal Rescue Kharkiv і приїхали визволяти алабая.
"Нам на "гарячу" лінію надійшов виклик, що біля кола автобусів прив'язаний собака, алабай, тривалий час. За цей період господар так і не з'явився. За словами тих, хто телефонував, собака кидався на перехожих. Приїхавши на місце, рятувальник почав розумітися на ситуації. Спробував зняти собаку з прив'язі за допомогою петлі, після чого на місці з'явився чоловік, почав неадекватно поводитися, відібрав собаку і завдав рятувальнику побої", - йдеться у повідомленні.
За словами активістів, нападником виявився, начебто, власник собаки. Він забрав тварину і втік. Активісти написали заяву до поліції про побиття.
Нагадаємо, що Мелітополі Запорізької області хлопець врятував водія маршрутки, якому стало зле за кермом та запобіг аварії.
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