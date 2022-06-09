Прив’язав до стовпа: на Рівненщині чоловіка судитимуть за самосуд над односельцем

На Рівненщині повідомили про підозру чоловікові, який прив’язав до стовпа односельця та завдав йому травм. Зловмисник таким чином хотів повернути нібито вкрадений телефон.
Інцидент трапився у селі Кургани Рівненського району.
Про це повідомили у поліції Рівненської області.
За інформацією поліції, 38-річний місцевий, підозрюючи 40-річного односельця у крадіжці мобільного телефона, прив’язав його скотчем до стовпа, а тоді декілька разів вдарив його палицею.
38-річному чоловіку повідомили про підозру у катуванні та передали в суд обвинувальний акт. Санкція статті передбачає від двох до п’яти років тюрми. У поліції уточнили, що підозрюваний раніше неодноразово притягався до адмінвідповідальності, зокрема, за появу нетверезим у громадських місцях.
Нагадаємо, в Одеській області зловмисники побили, зв’язали та утримували 15-річного знайомого за те, що він нібито вкрав у них музичну колонку.
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