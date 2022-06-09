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Прив’язав до стовпа: на Рівненщині чоловіка судитимуть за самосуд над односельцем

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Прив’язав до стовпа: на Рівненщині чоловіка судитимуть за самосуд над односельцем

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

На Рівненщині повідомили про підозру чоловікові, який прив’язав до стовпа односельця та завдав йому травм. Зловмисник таким чином хотів повернути нібито вкрадений телефон.

Інцидент трапився у селі Кургани Рівненського району. 

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

За інформацією поліції, 38-річний місцевий, підозрюючи 40-річного односельця у крадіжці мобільного телефона, прив’язав його скотчем до стовпа, а тоді декілька разів вдарив його палицею.

38-річному чоловіку повідомили про підозру у катуванні та передали в суд обвинувальний акт. Санкція статті передбачає від двох до п’яти років тюрми. У поліції уточнили, що підозрюваний раніше неодноразово притягався до адмінвідповідальності, зокрема, за появу нетверезим у громадських місцях.

Нагадаємо, в Одеській області зловмисники побили, зв’язали та утримували 15-річного знайомого за те, що він нібито вкрав у них музичну колонку.

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