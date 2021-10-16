Прив'язують свічку і випалюють органи: на кладовищі на Волині невідомі катують і вбивають тварин (відео)

Прив'язують свічку і випалюють органи: на кладовищі на Волині невідомі катують і вбивають тварин (відео)

На кладовищі у Нововолинську місцеві жителі почали помічати дивні окультні речі.

На кладовищі у Нововолинську Волинської області невідомі катують та вбивають тварин. Місцеві жителі б'ють на сполох.

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Про це повідомляє БУГ.

З початку вересня на кладовищі у Нововолинську місцеві жителі почали помічати дивні окультні речі. Невідомі розкладають свічки, малюють якісь знаки на асфальті, на стежках кладуть кістки, руйнують памятники та прибивають цвяхом до них мишей. А нещодавно вбили домашнього собаку Лорда, який жив у домогосподарстві поруч із кладовищем.

Пані Валентина, хазяйка Лорда тим, що відбулося шокована, і розповідає подробиці звірського інциденту.

“Це сталось вночі. Ці нелюди вдерлись на подвіря, взяли тряпку на порозі, задушили мого Лорда. Окрім цього у собаки до живота була прив’язана свічка та випалені органи”, – розповіла жінка.

Собака проживав на цій території близько семи років. Пса добре знали сусіди і мешканці району.

13 жовтня поруч з кладовищем знайшли вбитого кота. Його задушили обмотаною навколо шиї стрічкою, і знайшли з розрізаним животом та з випаленими органами.

У двох випадках було викликано патрульну поліцію та складено матеріали. Люди говорять, що дії "сатаністів" переходять межі і побоюються, що замість тварин завтра може бути людина і вимагають від влади притягти винних до відповідальності.

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