Привалило цеглою: у Харкові на будівництві загинув працівник із Сум

На чоловіка посипалася цегла зі стіни.
У Харкові під час виконання робіт із реконструкції нежитлового приміщення стався нещасний випадок. В результаті обвалу стіни загинув чоловік.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.
Інцидент стався сьогодні, 26 січня, у Харкові на вулиці Фейєрбаха. 51-річний будівельник з міста Суми загинув внаслідок обвалу стіни під час реконструкції нежитлового будинку.
Очевидці повідомили про подію до поліції.
За адресою виїхали слідчо-оперативна група поліції та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень. Проводиться перевірка, з’ясовуються усі обставини трагедії", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області на робітника впала стріла крана з бетонною плитою.
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