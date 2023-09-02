"ПриватБанк" попередив про паузу в роботі застосунку: коли він буде недоступний

В ніч на 3 вересня "ПриватБанк" проводить комплекс регламентних робіт: Так, додаток "Приват24" буде на паузі до 5 ранку.

Про це повідомляє PrivatBank_insider.

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Як відзначається у повідомленні, ключова мета – зробити обслуговування клієнтів більш зручним та безпечним.

"В період проведення робіт 3 вересня з 00:00 до 05:00 ранку триватиме технологічна пауза в роботі цифрового банку "Приват24" та "Приват24" для бізнесу. Також можливі тимчасові затримки в роботі інших банківських сервісів", – повідомили у банку.

Регламентні роботи в банку здебільшого проводяться вночі. Саме у цей час більшість клієнтів не здійснюють операцій.

"Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися "Приват24", радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин. Дякуємо за розуміння!", – попередили у "ПриватБанку".

Нагадаємо, 1 серпня, "ПриватБанк" подовжив період використання всіх карток на 24 місяці. За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції: оплата в магазинах через POS-термінал; зняття готівки в банкоматах; операції в "Приват24"; поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

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