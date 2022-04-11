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"ПриватБанк" продовжив регламентні роботи: коли запрацює "Приват24"

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"ПриватБанк" продовжив регламентні роботи: коли запрацює "Приват24"

УНІАН

Штатний режим застосунку повністю відновлять до 6 ранку 12 квітня.

"ПриватБанк" попередив користувачів "Приват24" про продовження регламентних робіт.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Продовжуємо регламентні роботи з "Приват24". На жаль, налаштування вимагає більше часу, ніж ми планували спочатку. Це необхідно для забезпечення безперебійної та безпечної роботи сервісів банку, тож наші IT-фахівці працюють у режимі 24/7", - йдеться у заяві банку.

У фінустанові зазначають, що штатний режим застосунку повністю відновлять до 6 ранку 12 квітня. Користувачам банку нагадують, що оплати карткою у торгівельних мережах, а також зняття готівки в банкоматах працюють у звичайному режимі.

Як раніше повідомляли напередодні у банку, що у ніч проти 11  квітня проводитимуться планові регламентні роботи. В фінустанові обіцяли відновити роботу Приват24 о 8 ранку. 

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