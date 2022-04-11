"ПриватБанк" продовжив регламентні роботи: коли запрацює "Приват24"

Штатний режим застосунку повністю відновлять до 6 ранку 12 квітня.
"ПриватБанк" попередив користувачів "Приват24" про продовження регламентних робіт.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Продовжуємо регламентні роботи з "Приват24". На жаль, налаштування вимагає більше часу, ніж ми планували спочатку. Це необхідно для забезпечення безперебійної та безпечної роботи сервісів банку, тож наші IT-фахівці працюють у режимі 24/7", - йдеться у заяві банку.
У фінустанові зазначають, що штатний режим застосунку повністю відновлять до 6 ранку 12 квітня. Користувачам банку нагадують, що оплати карткою у торгівельних мережах, а також зняття готівки в банкоматах працюють у звичайному режимі.
Як раніше повідомляли напередодні у банку, що у ніч проти 11 квітня проводитимуться планові регламентні роботи. В фінустанові обіцяли відновити роботу Приват24 о 8 ранку.
Читайте також:
- Збій у Приват24: користувачі скаржаться на проблеми з роботою програми
- "ПриватБанк" подовжив технологічні роботи в "Приват24": коли сервіс відновить роботу
- Франція заморозила 22 млрд євро Центробанку РФ