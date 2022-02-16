"ПриватБанк" та "Ощадбанк" повністю відновили роботу після другої потужної кібератаки

Жодних втрат грошових коштів клієнтів не відбулося, наголосили в НБУ.

Станом на 16 лютого всі вебресурси "Приватбанку" та "Ощадбанку" відновлено.

Про це під час спільного брифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, кіберполіції, РНБО та НБУ сказав директор Департаменту безпеки Національного банку України Ігор Коновалов.

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За його словами, не дивлячись на те, що DDoS-атака продовжується, всі системи "Ощадбанку" і "ПриватБанку" працюють в штатному режимі.

"Що стосується вчорашнього дня, то були здійснені таргетовані атаки на "Ощадбанк" і "ПриватБанк" на системи мобільного банкінгу. Ввечері після 18:00 частково сервіси були відновленні. Зранку DDoS атака продовжилась, але банки вже були до цього готові, і станом на 12 годину "ПриватБанк" відновився повністю, а "Ощадбанк" відновився близько пів години тому", – сказав Коновалов.

Він наголосив, що жодних втрат грошових коштів клієнтів не відбулося.

Як стало відомо, у Мережі українцям масово надходять повідомлення від зловмисників, за допомогою яких вони зламують і крадуть дані користувачів Facebook. Підозрілі повідомлення фахівці не радять відкривати.

Нагадаємо, 15 лютого було скоєно масштабну DDoS-атаку на майже всі українські банки, "Дію" та низку держсайтів, зокрема – Міністерства оборони та Збройних сил.

Служба безпеки України помітила слід іноземних спецслужб під час DDoS-атак, які 15-16 лютого відбуваються на українські сервіси. На думку кіберфахівця, у таких DDoS-атаках проти України може бути зацікавлена лише одна країна ­– Росія.

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